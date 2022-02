Pavimentan e reordenan os aparcamentos na rúa Nova da vila boirense

BOIRO. O Concello de Boiro está levando a cabo estes días as obras de pavimentación na zona da rúa Nova, que están incluídas no proxecto para a reparación e mellora de beirarrúas e pavimentos con cargo ao POS da Deputación Provincial da Coruña. A administración local, con fondos propios, completou os traballos que se levaron a cabo na zona para o acondicionamento íntegro do espazo. A obra comprende o fresado do firme actual e a posterior pavimentación da rúa, con especial incidencia no peraltado da plataforma, co obxecto de que as augas da choiva se recollan axeitadamente na rede de sumidoiros que foi instalada recentemente. O Concello de Boiro está actuando en toda esa zona, levando a cabo tamén unha reordenación dos espazos destinados a aparcamento con vistas a mellorar a circulación e a seguridade viaria. S. Souto