Pavimentan o vial ribeirense de acceso á autovía e dotan de beirarrúas á Ameixida

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar as obras de mellora do firme na avenida da Paz, en Ribeira, un dos accesos da cidade á autovía do Barbanza.

Os traballos comezarán a executarse nas vindeiras semanas e foron adxudicados á empresa Construcciones J. Mauri e Hijos S.L. por un importe de máis de 48.000 €.

Levaranse a cabo no treito da estrada autonómica PO-309 entre os puntos quilométricos 0+050 e 1+550, que se corresponde coa citada avenida. Contan cun prazo de execución de dous meses e consisten na rehabilitación do firme do vial, actuación que se completará con accións de conservación da Xunta para poder acondicionar o pavimento de toda a súa lonxitude. Así, fresaranse dúas cuñas triangulares na parte exterior de cada carril para dar encaixe a unha nova capa de rodadura. Tamén se estenderá mestura bituminosa en quente como capa de rodadura sobre o firme existente.

Pola súa banda, operarios de brigada municipal de Obras de Ribeira procederon á renovación da pavimentación dun treito de vía situado no empalme da rúa Escorial coa Praza de España.

Asimesmo, a administración local vén de sacar a licitación a construción de beirarrúas e instalación de rede de pluviais na Ameixida (Castiñeiras), na estrada DP-7307.

Concretamente, as obras focalizaranse na marxe esquerda da devandita estrada, que carece de beirarrúas, o que conleva un risco para a seguridade dos peóns que circulan por esta zona.

O orzamento da mencionada actuación ascende a 70.491 euros, IVE incluído, un investimento enmarcado na segunda e derradeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ adicional 2019, da Deputación Provincial da Coruña. O prazo de execución é dun mes e medio.