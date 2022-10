Pazó animará con humor o domingo na vila lousamiá

Lousame. A casa da cultura de Lousame acolle este domingo, día 30, o espectáculo Botando a lingua a pastar, de Cándido Pazó. A cita é ás 19.00 horas. Trátase dun repertorio dunha hora de duración no que se mesturan contos tirados da tradición oral con historias de creación propia, nos que se van engarzando amenos e divertidos comentarios relacionados coa lingua galega (curiosidades, uso, normalización e perspectivas), sempre co humor e a empatía oral como mecanismo de conexión directa e viva co público. Dende a concellería de Cultura indicaron que os interesados en asistir xa poden reservar a súa entrada en www.bandoticket.com. m. c.