Peche dun parque infantil en Noia por culpa de actos vandálicos

O Concello de Noia pechará temporalmente o parque infantil do Paseo Marítimo para proceder á reparación dos xogos, que foron obxecto de actos vandálicos durante esta fin de semana. Mentres se realicen estes traballos de reparación, o parque permanecerá pechado ao público para evitar calquera risco para os nenos e nenas.

A concelleira de Parques e Xardíns, Ana Isabel García, explica que “debido ao comportamento incívico de algunha xente vémonos obrigados a pechar temporalmente o parque infantil do Paseo Marítimo, que foi obxecto dunha actuación de vandalismo puro e duro que rompeu o xogo principal, incluído o mástil do barco, que quedou tronzado”. Neste sentido, a concelleira fai un chamamento ao respecto do mobiliario público xa que “estamos falando da segunda vez que temos que actuar nesta instalación en apenas quince días, pois a semana pasada xa tivemos que proceder a cambiar un valado que quedara destrozado”

Así mesmo, García solicita a colaboración veciñal para tratar de dar co autor ou autores deste tipo de incidentes. “Somos conscientes de que non son danos polo uso das instalacións e de que as persoas que utilizan o parque o fan con respecto, pero se alguén viu algo é o momento de que o denuncie porque isto nos afecta a todos e todas. Se cada dous por tres temos que estar reparando o que é de todos e todas, non poderemos investir despois en moitas outras cousas que tamén son necesarias”, apunta a concelleira. Ademais, advirte de que “tentaremos aumentar a vixilancia na zona para tratar de dar coas persoas responsables destes actos, que merecen unha sanción exemplar”.

O Concello de Noia iniciará hoxe mesmo os traballos de reparación. “Se manter en bo estado o noso mobiliario urbano é algo importante, no caso deste tipo de estruturas, que están deseñadas para o xogo dos nosos nenos e nenas, isto se volve nunha prioridade. Mentres duren as reparacións, o parque estará pechado para evitar calquera incidencia”, apunta a concelleira de Parques e Xardíns.