Percorrerán os Reis Magos as parroquias de Boiro e de Rianxo

A situación sanitaria derivada da COVID impedirá que o martes se realicen as cabalgatas como era tradicional, pero Boiro e Rianxo decidiron organizar a visita dos Reis Magos de xeito que os nenos e nenas poidan gozar dese día máxico con todas as medidas de seguridade. Así, os Magos de Oriente farán un percorrido por todas as parroquias de Boiro subidos no Bus Real para que ninguén se quede sen entregarlle a súa carta.

Para iso, deseñouse unha ruta que Melchor, Gaspar e Baltasar, acompañados dos paxes reais, farán para percorrer todas as parroquias seguindo todas as medidas de hixiene e seguridade. Durante a visita será obrigatorio o uso de máscara, a desinfección de mans e o mantemento da distancia de seguridade.

A primeira parada do autobús real será en Cures ás 12.00, na Praza da Igrexa. Ás 13.00 estarán en Macenda, xunto á igrexa, a carón do campo de golf, e ás 14.00 na de Bealo. O percorrido continuará pola tarde por Cespón, onde pasarán ás 16.00 pola Praza de San Roque. En Abanqueiro estarán ás 17.00 xunto ó centro social, e chegarán a Cabo de Cruz ás 18.00, xunto á lonxa. Ás 19.00 estarán no centro de Boiro, na Praza de Galicia, e o percorrido rematará en Escarabote ás oito da tarde, xunto á igrexa, antes da misa que se celebrará no templo de Lampón ás 21.00 coa presenza dos Reis Magos e con aforo limitado.

Tamén en Rianxo percorrerán en bus as parroquias a partir das catro e media da tarde. A primeira parada será en Isorna (Seixiñal). O itinerario a través das principais estradas é o seguinte: Isorna, Leiro, A Fincheira, A Martela, Arcos Moldes, Rianxiño, O Pazo, Asados, Burés, O Araño, Taragoña (volta en Ponte Beluso), Taragoña, Fachán, O Pazo, Rinlo, rúa Rosalía de Castro, Arcos Moldes, estrada de Tanxil, Paseo da Ribeira, Praza Castelao, Paseo da Ribeira e auditorio (donde terá lugar a recepción por parte das autoridades, pero sen público). A visita poderase seguir en streaming a través da canle de Youtube do Concello.

Na Pobra non haberá cabalgata. Os Reis Magos farán videochamadas. Os nenos deben elixir se queren falar con Melchor, Gaspar ou Baltasar rexistrándose na web www.apobrasegura.org antes de mañá domingo.