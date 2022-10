Persoal do Cemma realizou na Pobra un simulacro de rescate de animais mariños

A POBRA. Persoal especializado da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) realizou un simulacro de rescate de tartarugas e mamíferos mariños na Pobra do Caramiñal. Por mor da chuvia, a actividade trasladouse ás instalacións da Casa Mariñeira. Organizada pola concellaría de Medio Ambiente, da cal é titular a edil Genoveva Hermo, dita actividade tiña como finalidade instruír ó público asistente sobre como actuar ante un animal varado, expoñer as especies que se poden ver nesta situación e as características das tartarugas, lobos mariños e cetáceos. Esta mesma acción formativa realizouse tamén recentemente en Rianxo. Ademais, o persoal da Cemma fixo entrega dunha padiola ós mebros da Agrupación de Volunatrios de Protección Civil da localidade da Pobra para o traslado destas especies de animais mariños. s. souto