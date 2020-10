Pide el BNG sonense que habiliten áreas cubiertas en los centros de salud

PORTO DO sON. El BNG de Porto do Son ha solicitado al Concello que habilite un espacio cubierto próximo al centro de salud del núcleo sonense, así como en los de las parroquias de Portosín y Xuño, con el objetivo de resguardar del mal tiempo a los usuarios mientras esperan para ser atendidos. Una petición motivada, según indican, después de que el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) remitiera una circular a los ambulatorios integrados en su área con el Plan de Continxencia contra el covid-19, en la que les especificaban el número de usuarios que pueden acceder y permanecer dentro, mientras que el resto de personas deberán esperar fuera. “Coa chegada do outono e pola súa localización, hai usuarios que deben agardar fóra durante un tempo con malestar e cunha climatoloxía moi adversa”, explican los nacionalistas. m. C.