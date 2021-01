Pide o BNG investimentos para o sector marisqueiro e o saneamento

Noia. A deputada do BNG, Rosana Pérez, vén de facer a súa análise dos orzamentos da Xunta para o ano 2021 e os investimentos que propón a formación nacionalista para a comarca de Muros e Noia.

Así, a deputada explicou as emendas que presentarán e salientou a necesidade de aumentar o gasto na mellora da rede de saneamento, con actuacións específicas dentro dunha partida global de 25 millóns de euros, e outra dun millón de euros para a rexeneración dos bancos marisqueiros da ría.

O sector do mar terá especial importancia dentro das achegas do partido, que pretende destinar 6 millóns a un Plan Urxente de Recuperación do sector marisqueiro e da pesca de baixura, 1,5 millóns á mellora do funcionamento do Intecmar e 1,3 millóns á incorporación da mocidade a este sector.

Por outra banda, Rosana Pérez falou doutras actuacións, como a captación de auga no río Beba, en Mazaricos; no Concello de Outes solicitan a mellora da seguridade viaria da Rúa Fisterra e, en Muros, a remodelación da praza de abastos e do seu funcionamento cunha achega de 700.000 €. Tamén queren intervir nesta anualidade con 500.000 euros na conservación das pontes fronteirizas entre a localidade noiesa e outense, como son a de Seilán e a Ponte Nafonso.

No eido educativo, os nacionalistas consideran de importancia mellorar a rede pública comarcal e pide proxectar escolas infantís tanto en Outes como en Noia, así como a construción dun comedor escolar no CEIP noiés Rodríguez Cadarso.

Finalmente, dende a formación frentista vén necesario poñer en valor o museo de laudas gremiais de Santa María a Nova. O seu obxectivo é comezar a investir nesta anualidade ata chegar a unha suma de 1.250.000 euros.

UPad O BNG amosou o seu rexeitamento á “actitude de abandono” por parte do goberno local da unidade preventivo – asistencial a drogodependentes de Noia, que “leva xa máis de dous anos sen repoñer a praza da traballadora social”. Un servizo que é “máis importante que nunca” debido á pandemia. m. t.