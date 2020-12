Pide o PSOE de Ribeira que a web municipal inclúa un enlace ó PXOM

Ribeira. O PSOE de Ribeira, a través do seu concelleiro José Vilas, vén de presentar un rogo ao pleno da Corporación no que solicita a inclusión do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e do Catálogo de edificios singulares na páxina web do Concello.

Segundo indican dende a formación socialista, na actualidade “na páxina web do Concello de Ribeira podes ver e observar as distintas informacións actualizadas sobre o municipio, así como os distintos apartados e servizos municipais aos que podes acceder e interactuar, agás do portelo dixital para poder realizar telematicamente, xestións e solicitudes en xeral relacionadas cos distintos departamentos”, explican.

Asemade, o concelleiro comentou que o portal “a maiores ten vínculos de acceso ás páxinas da Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Xacobeo 2021, Arquivo histórico... Entre as eivas que ten este servizo, está o acceso a información normativa e planimétrica do vixente PXOM. Tamén falta o Catálogo de edificios singulares e elementos culturais de setembro 1999”, engadiu Vilas ó respecto.

Por iso, o PSOE pide que se habilite un enlace directo “dentro do apartado Normativa Municipal”, apuntou. m. t.