Piden á Xunta que tome cartas no asunto da mina lousamiá

Lousame. O BNG de Lousame, xunto coa deputada nacionalista Rosana Pérez, denunciou onte nunha rolda de prensa o estado actual no que se atopan as presas de recursos mineiros da mina de San Finx. “Neste momento, o que todo o mundo pode imaxinar como unha filtración acábase de converter en practicamente un río de auga, evidentemente contaminada, que está saíndo desas presas”, sinalaron os frentistas.

Por iso, o citado partido acaba de presentar unha proposta non de lei no Parlamento galego instando á Xunta “a que esta inste a súa vez á empresa concesionaria a que actúe e, polo tanto, se eviten máis danos ambientais dos que xa se están a producir”. Tamén solicitan que se leve a cabo “o programa que os informes de Augas de Galicia do 2016 e 2017 establecían, que era , nin máis nin menos, proceder á retirada dos residuos desas presas e pechalas”, resaltou Rosana Pérez. m.t.