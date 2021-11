Piden adaptar as liñas de bus ó horario dos IES de Noia

Muros. Varias familias de Outes e Muros están recollendo sinaturas para reclamar a adaptación das liñas de autobús ós horarios dos institutos Campo de San Alberto e Virde do Mar, de Noia, para poder utilizar a Tarxeta Xente Nova (de transporte gratuíto para menores de 21 anos).

Afirman que as liñas do transporte interurbano non se adaptan ás entradas e saídas dos dous institutos e que “na mellor das opcións, o alumnado chegaría ás 07.50 horas, cando o horario lectivo comeza ás 08.40, e na saída a situación é similar, cunha variación dunha hora”.

A situación obriga ás familias a contratar un servizo de liña discrecional que lles custa 60 € ó mes. Din que a solución pasa por modificar a liña da mañá 20 minutos. s. s.