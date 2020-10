Piden ao goberno noiés que redacte un informe sobre os pasos de peóns

Noia. Mellorar a seguridade viaria no conxunto da vila de Noia é un dos asuntos que máis preocupa ao grupo municipal socialista, polo que vén de presentar unha moción solicitando ao equipo de goberno que se realice un informe por parte da Policía Local sobre os pasos de peóns situados no núcleo da vila.

Piden revisar os que presentan unha visibilidade reducida, os situados en lugares onde os vehículos circulan con velocidade demasiado elevada ou onde sería convinte reducila a 30 km/h, con preferencia peatonal, nos que a pintura non está correctamente ou os que teñen unha iluminación deficiente.

Un dos acordos propostos polo PSOE é que, unha vez realizado o documento, se leven a cabo as accións pertinentes para solucionar as deficiencias, tanto pola administración local como as que se deban solicitar á Deputación ou á Xunta nas vías que sexan da súa competencia. m. t.