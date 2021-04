Piden que as dúas zonas do parque de Corrubedo se unan cun camiño

RIBEIRA. O Concello de Ribeira presentou alegacións ó Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural de Corrubedo. Entre outras cuestións, propón que se alcancen acordos cos veciños a fin de que terreos en mans privadas actualmente sen uso poidan pasar a titularidade pública, aproveitando a compra de fincas en terreos de uso compatible, para poder unir a través dun camiño as dúas partes do parque (a zona do Centro de Interpretación do Ecosistema Litoral de Galicia, sito no Vilar, e a do aparcadoiro existente fronte á duna). Tamén plantexa que se autorice o baño como uso permitido na zona de río do Mar. s. souto