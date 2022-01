Piden que la gestión del parquin ribeirense del Centenario sea pública

ribeira. El BNG de Ribeira se opondrá en el pleno a la privatización del aparcamiento subterráneo de la Praza do Centenario y defenderá la gestión pública de la instalación (cuya concesión fue rescatada por el Concello) “para poder poñelo a disposición da veciñanza con tarifas reducidas e bonificacións para aquelas persoas que merquen no comercio local”. “Esta medida permitiría axudar ao comercio local a mellorar as súas vendas e tamén se aumentaría o número de estacionamentos públicos, algo moi necesario a día de hoxe”, señala la formación. Por otra parte, los nacionalistas critican “a pasividade do goberno local para realizar accións que melloren a circulación, a ordenación das rúas peonís e a sinalización e mellora dos estacionamentos”, por lo que solicitaron la convocatoria de la Mesa de Peatonalización de Ribeira. s. souto