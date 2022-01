Piden que se comprobe a titularidade pública de oito camiños en Ribeira

RIBEIRA. O portavoz do grupo municipal socialista na Corporación de Ribeira, José Manuel Vilas, vén de rexistrar unha iniciativa coa que solicita ó goberno local que proceda a realizar a inclusión de oito viais, previa verificación da súa natureza pública, no Inventario Municipal de Bens e Dereitos do Concello e na Dirección Xeral do Catastro, así como a súa habilitación para uso, desfrute e dominio público. Trátase do camiño de Camposas (de 55 metros de longo), en O Touro; a rúa dos Congreiros (80 metros), en Trasporto (na parroquia de Aguiño); a rúa das Escaleiras, en Carqueixa-Bandorrío; o enlace do camiño do Outeiro co da Matanza, en Cornide-Agrelo (Oleiros); o vial de Pedras Miúdas (Aguiño); o de Chimpín, en Bouzas (Palmeira); o de Caticovas (Palmeira); e a travesía rúa Lorenzo Mene Trabadell, na Lomba (Palmeira). S. Souto