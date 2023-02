Piden un pleno polo permiso a San Finx para verteduras

Noia. Representantes das forzas políticas da oposición na Corporación de Noia rexistraron na sede electrónica do Concello a solicitude de convocatoria dun pleno extraordinario no que pedirán a contratación, por parte da administración local, dun equipo legal que se ocupe de presentar un recurso de alzada contra a decisión da Xunta de Galicia de autorizar a liberación de verteduras procedentes do baleirado e da explotación da mina de San Finx (Lousame).

Desta forma, os concelleiros e concelleiras do PSdeG, da Marea e do BNG estamparon as sinaturas necesarias, as dun terzo da Corporación, para que a Alcaldía convoque un pleno extraordinario nun prazo de quince días.

O escrito dos tres grupos municipais vai acompañado dunha petición de convocatoria de urxencia, que xustifican a raíz do prazo de 30 días para a redacción do recurso contra a resolución de Augas de Galicia relativa á autorización das verteduras.

Pola súa banda, a confraría de pescadores de Noia convocou unha manifestación para o día catro de marzo polo mesmo asunto. redacción