Piden unha parcela “adecuada” para o dispensario noiés

Noia. As deputadas do BNG no Parlamento galego Rosana Pérez e Iria Carreira visitaron a localidade de Noia o pasado luns para ollar a parcela que se baralla para construír o novo centro de saúde. Consideran que se trataba dunha opción “inadecuada” para unha infraestrutura de futuro, xa que “a tendencia no eido da arquitectura sanitaria é a de realizar centros de saúde cunha base ampla que permitan unha mobilidade accesible e grandes estancias para as persoas usuarias”.

O portavoz do partido en Noia, Ricardo Suárez, solicitará no vindeiro pleno ordinario “a consecución dunha parcela adecuada” para a construción do dispensario. m. c.