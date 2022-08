Pilotos de tres países animarán a quedada moteira en Ribeira

Ribeira. O motoclub Os Reventapistóns vai celebrar en Ribeira do 16 ó 18 de setembro a súa cuarta concentración moteira, presentada polos edís de Cultura, María Sampedro, e Deportes, Javier Sampedro, e Aurora Gómez e Sandra Hermo, de dito club. A quedada, xunto á praia de Coroso á medianoite do 16, será amenizada por Planet Discomovil e os DJ’s Matrek e Mateo Abelleira. O sábado ás 12.30 haberá mexillonada e mercadillo moteiro amenizada por Drippers. Ás 15.30 terá lugar unha carreira de coches por radiocontrol e ás 16.30 a exhibición do catro veces campión de Portugal Acuko André. Ás 17.30 haberá ruta ata Boiro e ás 20.00 exhibición de freestyle dos pilotos Stig Frøsth (Noruega), Diogo Ribeiro (Portugal) e Adrián Garrido (España). Logo haberá show con lavamotos, cea, ruta con antorchas, pase de freestyle e sesión cos DJ’s Sonic, Josy Graver e Xiba. O 18, ruta e comida. s. s.