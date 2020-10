Plademar reitera que Intecmar debe realizar análisis los domingos

NOIA. Un nuevo cierre cautelar de la ría de Muros-Noia decretado el pasado sábado por parte del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ha generado quejas entre los profesionales del mar. Desde la plataforma de mariscadores Plademar comentan que el citado centro tecnológico “pechou o sábado preventivamente o marisqueo na ría debido a que na análise que realizaron o venres os niveis de toxina amnésica saíron un pouco altos, segundo comunicaron, aínda que dentro dos límites legais”. Por ello, aseguran que “o peche cautelar realizouse porque Intecmar non toma mostras os domingos; péchase por si sobe a toxina durante a fin de semana, xa que non poden saber como estará o luns”. Plademar exige más análisis pues “a súa negativa a traballar os domingos fai que 1.550 familias perdan cartos”, afirmaron. m. c.