Plan estratégico transversal para toda la cadena del mar en Ribeira

El alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, señaló que “a ninguén se lle escapa que Ribeira é mar, e ao mar temos que darlle valor, porque a súa importancia vai moito máis alá da actividade extractiva da pesca e do marisqueo”. “Debemos potenciar e darlle valor a toda a economía asociada aos seus produtos”, indica asimismo el regidor.

En este sentido, explica que “con este proxecto, o que pretendemos é influír en toda a cadea de valor, dende que o peixe ou o marisco saen do mar ata que acaban no prato. Para nós é crucial potenciar toda a economía asociada a un produto de tanta calidade como o que se comercializa no noso porto, e de aí que se elaborara este ambicioso plan, no que a formación, a promoción e a innovación van da man”, añadió el mandatario ribeirense.

Sobre ello, Ruiz Rivas añade que la iniciativa que la administración local aspira a financiar con fondos europeos gestionados a través del GALP Ría de Arousa se presenta “como un importante proxecto de interés colectivo, no que os grupos de beneficiarios van dende a lonxa ribeirense e as súas entidades asociadas, ata os comerciantes de produto fresco, pasando polas diferentes empresas da cadea turística (como, por exemplo, as de aloxamento, restauración, ocio, náutica ou as axencias de viaxes), a comunidade educativa, o público visitante ou a propia poboación da nosa contorna”.