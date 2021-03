Plan estratéxico da Asociación de Concellos de cara ao Ano Xacobeo

Porto do son. A Atalaia de Porto do Son, un dos lugares de inicio do Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia, foi o lugar da última reunión dos nove concellos membros da asociación, no que estiveron presentes representantes dos distintos gobernos locais. Na xuntanza púxose en común o conxunto de actividades realizadas en cada un dos concellos para implicar no proxecto ás distintas entidades, asociacións e empresas dos territorios, e presentouse un avance do plan estratéxico que impulsará actuacións con vistas ao Xacobeo 2022 e aos próximos anos, con especial incidencia no 2027. Segundo sinalaron dende a Asociación de Concellos do Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia, desde este momento o colectivo comeza unha serie de contactos coa Xunta de Galicia e coa Deputación provincial da Coruña para solicitar novos apoios. m. c.