Plantón del alumnado del IES Nº1, que exige equipo de limpieza anticovid

Ribeira. Los alumnos del IES Nº 1 de Ribeira no irán a clase “ata que non haxa un equipo de limpeza anticovid no centro”, según comunicó la ANPA Caramecheiro, que la semana pasada había anunciado que dejaba sin efecto una decisión similar al considerar que no se garantizaban las distancias de seguridad.

El colectivo indica que “é impensable que os nosos fillos e fillas vaian a clase se non hai limpeza no centro” y envió una carta a la Consellería de Educación exigiendo “un cadro de persoal de limpeza formado nos protocolos anticovid e cos recursos humanos necesarios para poder dar cumprimento ás instrucións que a Xunta marcou nesta materia. Estamos fartos de neglixencias e demoras”.

“Non se poden escusar dicindo que non houbo tempo, pois con independencia da cantidade de profesorado asignado ou mamparas a colocar en cada centro, os metros cadrados a limpar dentro de cada edificio son, eran e seguirán sendo os mesmos, agora e fai tres meses”.

Educación respondió ayer que dicho centro “conta con tres persoas para a limpeza, o que está por riba do persoal que lle correspondería polo número de metros cadrados das súas instalacións” e hizo un llamamiento “á tranquilidade, dado que as clases xa se están desenvolvendo en toda Galicia con seguridade”. s. s.