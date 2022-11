Pobra Moza! achega un obradoiro de parkour e unha sesión musical á vila

a pobra. O obradoiro de iniciación ao parkour constitúe a cuarta das propostas que achega o programa A Pobra Moza!. Este taller dirixido á xuventude que supere os 12 anos desenvolverase o venres 18 de novembro, a partir das 19.30 horas, no toldo instalado na praza Alcalde Segundo Durán. Disponse ata o día 17 para se anotar mediante unha ligazón dipoñible na páxina web do Concello (apobra.gal). Por outra banda, a axenda lúdica de A Pobra Moza! tamén incorpora unha proposta cara ó mes de decembro. A música de hydn, Chris Indian e DJ Set con André Melón marcará o ritmo do próximo día 9, a partir das 22.00 horas, no toldo instalado na praza Alcalde Segundo Durán. Esta axenda posta en marcha pola concellaría da Mocidade, da cal é titular o edil José Andrés Lojo, para diversificar o ocio da xente nova, encara así a recta final. m. c.