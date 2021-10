Polémica votación en el pleno de Ribeira

Ribeira. El pleno celebrado este lunes en Ribeira acabó con bronca y polémica. Ocurrió al término del debate de una moción nacionalista contra los recortes de Educación en los centros locales. El alcalde, Manuel Ruiz (PP) anunció el voto en contra de su grupo alegando que hizo gestiones al respecto. “Eu non necesito pancartas para facer o meu traballo”, dijo el regidor. Los cuatro grupos de la oposición iban a votar a favor de la moción, y así lo hicieron los dos ediles del Bloque, los dos del PSOE y el de SR. El problema surgió en las filas del PBBI, donde sólo Herminia Pouso y Vicente Mariño levantaron tímidamente sus brazos. Los otros cinco ediles de esa formación no votaron. El regidor contabilizó los 9 votos en contra del PP y 5 a favor de la oposición, añadiendo que “sete non votaron”. Luis Pérez (BNG) pidió repetirla señalando que “non pode quedar unha votación con sete concelleiros sen votar”. “O que non se poden é quedar a durmir sete persoas no pleno”, le respondió Ruiz. Emilio González (PBBI) fue expulsado por hablar sin estar en uso de la palabra. Se fue gritando “me voy cuando quiera, no cuando me eches”. Ruiz invitó a la oposición a recurrir la votación. s. souto