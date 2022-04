Pontón pide un plan de recuperación para a ría

Noia. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, mantivo un encontro con responsables da confraría de Noia para analizar a situación do sector do marisqueo nunha das rías máis produtivas de Galicia, “pero non exenta de ameazas”, sinalou ó respecto.

Neste sentido, Pontón afirmou que “as nosas rías son unha das maiores industrias do país, fonte de xeración de riqueza e de postos de traballo, e por iso temos que coidalas máis para mellorar a calidade das súas augas a través de actuacións de saneamento integral e conseguir maximizar o seu potencial”.

Dende o BNG instan ó Goberno galego a executar o plan de recuperación da ría de Noia e piden á Xunta “pasar das palabras e dos anuncios ós feitos, e que eses plans de saneamento se executen”.

A outra cuestión abordada no encontro estivo en relación á posible afectación da mina de San Fix na actividade marisqueira. “Hai que ser moi escrupulosos na avaliación dos impactos ambientais ante unha actividade mineira”, dixo a líder nacionalista.

Tamén trataron a mellora do coñecemento do mar e o peche de ciclos produtivos. O BNG propón que a Xunta adquira a antiga planta de Calvo en Esteiro para transformala en centro de I+D+i. m. c.