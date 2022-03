Porto do Son adapta la plusvalía a la nueva norma nacional

Porto do Son. La Corporación de Porto do Son aprobó este jueves a última hora de la tarde en sesión plenaria la modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce como la plusvalía. “Este impuesto grava los incrementos patrimoniales que puedan producirse como consecuencia de la transmisión de un inmueble calificado como urbano. La modificación está producida por un cambio de normativa a consecuencia de varias sentencias, la última de ellas del mes de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, que anula la forma del cálculo establecido para el citado tributo”, explicó la teniente de alcalde, María Maneiro.

Como consecuencia de esta sentencia, según indicó la concejala de Facenda, todos los concellos “debemos adaptar nuestras normativas municipales, tal como recoge la normativa, antes del próximo 10 de mayo”. La propuesta salió adelante con el apoyo de toda la Corporación.

Se debatieron además un reconocimiento extrajudicial de crédito y dos mociones. Una de ellas presentada por el BNG para solicitar una reunión urgente de la mancomunidad Serra do Barbanza, que también contó con el apoyo de todos los grupos, y otra del PP condenando la invasión de Ucrania. Este último punto no contó con el respaldo de los nacionalistas, “argumentando que no estaban de acuerdo con que la OTAN y la UE envíen armamento al ejército de Ucrania”, comentó María Maneiro. m. c.