Porto do Son amplía crédito para atender las solicitudes del programa PEL Reactiva

PORTO DO SON. La Corporación de Porto do Son aprobó definitivamente en el pleno ordinario celebrado el pasado viernes los presupuestos para el presente ejercicio, después de resolver dos alegaciones presentadas a los mismos y tras su exposición pública. La cifra total de las cuentas anuales asciende a 8,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto a los últimos presupuestos aprobados en el 2019. Asimismo, en la sesión plenaria se dio luz verde, por unanimidad, a la solicitud del POS+ Social de la Diputación de A Coruña. De los más de 162.000 € que le corresponden al Concello sonense, se acordó destinar parte a refuerzo de personal del área de Servizos Sociais, una partida de 60.000 € para otorgar ayudas a las familias para la escolarización y, los 40.000 € restantes, para ayuda a dependientes. Por otro lado, la Corporación acordó también ampliar el crédito disponible para las subvenciones del PEL Reactiva, cuya finalidad es “dar liquidez a las pequeñas empresas y autónomos que sufrieron una merma en su facturación durante los últimos meses debido a la situación económica derivada de la pandemia”, explicó el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso. El Concello amplía el crédito municipal hasta los 59.780 euros. m. T.