Porto do Son celebrará su Festa do Polbo el día 13 de agosto y recibirá la andaina

Porto do Son. La localidad de Porto do Son acogerá el próximo 13 de agosto la vigésimo octava edición de la Festa do Polbo, que se celebrará, como cada año, en la zona portuaria. De nuevo, será la Pulpería Veloso la encargada de cocinar los kilos de producto que se repartirán a lo largo de la jornada. Una degustación que estará amenizada por un grupo tradicional de gaitas.

Pero para muchos, la fiesta arrancará a primera hora de la mañana con la Ruta do Polbo, de 27 kilómetros y dificultad muy alta. La actividad se enmarca en el ciclo de rutas de senderismo O Son Camiña, puesto en marcha por la concejalía de Deportes de O Son, que preside Juan Pouso. Según explicó el edil, la caminata previa a la exaltación del pulpo partirá del concello de Boiro. La comitiva cruzará desde la ría de Arosa hasta la de Muros-Noia a través de los Chans do Barbanza hasta alcanzar la villa sonense.

El punto de encuentro de los participantes será la fachada marítima sonense a las 08.00 horas, desde donde se desplazarán en autobús hasta la localidad boirense. Los interesados en cubrir este trayecto deben saber que es necesario inscribirse previamente enviando un email a osoncamina@gmail.com. Las plazas para la actividad son limitadas.

El broche de oro a esta jornada festiva lo pondrá la Escuela Municipal de Danza de Porto do Son, Anduriña, que deleitará a vecinos y turistas con su festival Ó son da danza. Tendrá lugar en la Praza de España a partir de las 22.00 horas.

El estilo de baile que interpreta Anduriña se caracteriza por “ser muy libre. Bebe de la raíz de la danza popular gallega, pero sin ataduras, y realizamos coreografías de nueva creación con un estilo que fusiona tradición y vanguardia”, explicó en anteriores ocasiones el director del grupo de danza, el ribeirense Vicente Colomer Busóms, que se encuentra al mando desde sus inicios.

Durante la exhibición, las integrantes de la escuela municipal interpretarán múltiples coreografías de la mano de artistas gallegos de la talla de Xavier Díaz, entre otros.

Destacar que Anduriña echó a andar en 1988 y, desde entonces, no ha parado de evolucionar. ecg