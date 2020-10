Porto do Son combate la proliferación de los vertidos incontrolados

Porto do Son. El Concello de Porto do Son realizó ayer una nueva recogida de residuos en las zonas afectadas por los continuos actos incívicos y, además, tuvo lugar la última recogida de enseres en los colectores. “Realizamos una limpieza integral en donde se observan vertederos incontrolados fruto del comportamiento incívico e irresponsable”, dijo la teniente de alcalde, María Maneiro, quien añadió que “esperamos que la gente se conciencie más, que este tipo de comportamientos desaparezcan y mejoremos la imagen de nuestro ayuntamiento”.

Por ello, desde el Concello recuerdan que la ciudadanía tiene a su disposición múltiples servicios, todos ellos gratuitos. “Está operativo el punto limpio municipal, ubicado en Nebra; el punto limpio móbil, actualmente situado en el núcleo de Miñortos, así como la recogida de enseres y de aparatos eléctricos, que se realiza una vez al mes”, explicó la munícipe sonense.

Además, desde la concejalía de Medio Ambiente afirmaron que sólo “agardamos que as imaxes de todo limpo prevalezan inalterables no tempo” y avanzaron que, de no ser así, “verémonos na necesidade de actuar con todo o peso da lei sobre quen atente contra este equilibrio”.

Por otro lado, la administración local está llevando a cabo el reparto de los contenedores marrones en el consistorio y en las casas de la cultura de las villas y parroquias del municipio. m. c.