Porto do Son convoca becas para sus deportistas en tres modalidades

Porto do Son. El Concello de Porto do Son ha abierto la convocatoria de sus becas para deportistas individuales, cuyas bases fueron publicadas el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las subvenciones están pensadas para aquellos vecinos y vecinas sonenses no profesionales, que pertenezcan o no a entidades deportivas del ayuntamiento, y que destacaran en la última competición vigente, con el objetivo de apoyar y fomentar la práctica y el rendimiento deportivo.

Las bolsas se dividirán en tres modalidades: una destinada a los de alto rendimiento, de disciplinas olímpicas o paraolímpicas, con una cuantía de 2.000 euros para el benefactor que alcance la máxima puntuación; otra general, que se centra en deportistas que han brillado a nivel autonómico o estatal, en la que el mejor situado obtendrá una ayuda de 1.000 euros; y para las categorías de infantil y cadete, se ha establecido una subvención de 600 euros para el que consiga la máxima puntuación y, de 400 €, para el segundo clasificado.

Podrán solicitar estas bolsas las personas que cumplan los siguientes requisitos: practicar algún deporte olímpico (con excepciones); haber nacido en Porto do Son y/o estar empadronado con una antigüedad mínima de tres años desde la fecha de la publicación de la convocatoria en el (BOP); tener licencia federativa en vigor y estar al corriente de las obligaciones fiscales del municipio.

Las solicitudes deberán dirigirse al regidor sonense, Luis Oujo, y se tendrán que presentar en el rexistro xeral del Concello, presencial o telemáticamente, en el plazo de 15 días. La evaluación de las solicitudes la realizará la concejalía de Deportes. m. c.