Porto do Son inicia una campaña solidaria de recogida de juguetes

Porto do Son. El departamento de Servizos Sociais del Concello de O Son quiere que las próximas fechas festivas sean un Nadal Máxico para todos. Por ello, ha organizado una campaña de recogida de juguetes. El objetivo de la misma es asegurar que ningún niño del municipio se quede sin un regalo en vista a las fiestas que se aproximan.

“Es algo que buscamos todos los años y este más si cabe, debido a la situación sanitaria que vivimos y a las graves consecuencias económicas de la pandemia”, aseguró la teniente de alcalde sonense, María Maneiro.

Después de una primera fase en la que las familias que lo necesitan se inscribieron para poder beneficiarse de esta campaña benéfica (todavía pueden anotarse hasta el día 4 llamando al teléfono 981 767 589), ahora el Concello de Porto do Son hace un llamamiento a la ciudadanía para que done los juguetes que ya no utilizan. Recogerán todo tipo de juegos y artículos (libros, electrónica, complementos...), los cuales servirán de regalo para otros niños.

La entrega de los mismos podrá realizarse desde hoy, día 30 de noviembre, hasta el próximo 10 de diciembre en la casa de la cultura sonense en horario de mañana, de 12.00 a 13.30 horas.

Desde el área de Servizos Sociais indicaron que, debido a la COVID y para respetar los aforos establecidos actualmente, las personas que participen en esta campaña solidaria tendrán que solicitar cita previa para depositar los juguetes, los cuales no deben ser nuevos pero si “estar en buen estado”, señalaron fuentes municipales.

Quienes quieran resolver dudas o solicitar más información al respecto, podrán hacerlo llamando al teléfono 981 767 589 o bien enviando un correo electrónico a omix@portodoson.gal. m. c.