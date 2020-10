Porto do Son organiza un obradoiro de iniciación á lingua de signos o 22

Porto do Son. O Concello sonense organiza este mes un novidoso obradoiro de iniciación á lingua de signos. A acción formativa, de catro horas de duración, vai ter lugar o xoves 22 de outubro na casa da cultura de Porto do Son.

O curso, organizado polo departamento de Benestar Social, en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, dependente da Consellería de Sanidade, levarase a cabo en horario de 16.30 a 20.30 horas. Dende a citada área municipal, sinalan que o obradoiro ten carácter gratuíto e está dirixida a profesionais do ámbito educativo e/ou sanitario, coidadores e cidadanía en xeral.

Entre os temas a tratar figuran o concepto sobre as persoas xordas; os trazos característicos da cultura e identidade xorda; as barreiras de comunicación ou o modelo curricular Lingua de signos española, entre outros.

Todos os que estean interesados en participar nesta formación deben formalizar a súa inscrición, do 9 ao 15 de outubro, enviando a correspondente folla de inscrición (dispoñible na web do Concello) ao seguinte enderezo electrónico: jose.pazo@portodoson.gal. As prazas, limitadas, asignaranse por orde de inscrición. m. t.