Porto do Son refuerza el PEL Reactiva con una partida de 40.000 euros

porto do son. El Concello de Porto do Son anunció ayer que reforzará el programa PEL Reactiva de la Diputación de A Coruña con una partida de 40.000 euros procedentes de las arcas municipales. “En total se le prestará ayuda a 102 microempresas y autónomos ubicados en el concello sonense. En la primera convocatoria municipal, se concedieron subvenciones por 82.700 euros que, sumadas a las de la Diputación, superan los 270.000 euros”, explicó la teniente de alcalde de Porto do Son, María Maneiro. Estas ayudas buscan la reactivación económica y social de la provincia y suponen “un alivio para el pequeño empresario para resolver los problemas puntuales de liquidez y momentos de dificultad motivados por el cierre y bajón de la actividad a causa de la crisis del COVID”, concluyó la concejala de Facenda. m. c.