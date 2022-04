Porto do Son vive el día grande de su Semana Santa con tres desfiles

porto do son. El municipio de Porto do Son vivirá este viernes uno de los días grandes de su Semana Santa. Tras el primer desfile procesional, el del Ecce Homo, en la tarde de ayer, en el Viernes Santo saldrán tres de sus tradicionales procesiones. Un intenso programa que comenzará a las 11.00 horas en la plaza de España con el Santo Encuentro, un acto oficiado por el sacerdote Roberto Freire Hernando y que contará con el acompañamiento de la banda de tambores de la Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar el desfile del Santo Entierro y, a las 23.00 horas, un último recorrido con la Virgen de la Soledad que partirá de la capilla de A Atalaia. Desde este mismo punto partirá el Domingo de Resurreción la procesión del Jesús Glorioso. Será a partir de las once de la mañana. m. c.