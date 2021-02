Portos mejorará pantalanes en once puertos de Área

El patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez Sieira, mostró su satisfacción por el inicio de la remodelación de la dársena y la instalación de nuevos pantales, si bien señala que se trata de “unha vella reivindicación”. “Esta actuación vainos permitir por fin dispoñer de atraques para as embarcacións de entre 10 e 14 metros de eslora, que ata agora tiñan que abarloarse unhas a outras no muelle comercial”, añade. Pérez destaca que “os pantaláns van ter servizos de auga e electricidade” y que el proyecto que se empieza a materializar permitirá “agrupar as embarcacións, o que, en consecuencia, nos resultará efectivo en materia de vixilancia”.

La obra puesta en marcha en Ribeira incluye la dotación de torretas de iluminación: las de los pantalanes dispondrán de sistemas inteligentes de control de consumos; las de los portalones de acceso, de un sistema de control por llamada perdida; y las de los pantalanes de descarga, de otro de farolas abatibles.

La actuación, que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, también contempla la instalación de un nuevo pantalán de 30 metros de longitud para el atraque de embarcaciones institucionales, que actualmente amarran en el dique de abrigo flotante. En total, se crearán 75 atraques de 3ª lista, 8 de 4ª y 3 de 7ª, más 4 plazas para embarcaciones institucionales.