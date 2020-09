Portos propón construír un edificio no peirao da Pobra para estibadores

A Pobra. A presidenta de Portos, Susana Lenguas, abordou onte cos consignatarios que operan no peirao da Pobra e empregan ao persoal de estiba as posibilidades construtivas para a mellora dos vestiarios, responsabilidade das propias empresas, pero coa que o ente público quere contribuír na medida das súas competencias. Ademais, nas últimas semanas mantivo encontros cos consignatarios e co alcalde, Lois Piñeiro.

Nestas reunións, Lenguas presentou as alternativas viables para mellorar o espazo dos vestiarios dos estibadores e para construír un edificio de servizos propio para a estiba.

O proxecto redactado define un edificio de 740 m2 para uso dos traballadores e o orzamento estimado é de máis de 700.000 €. A licitación está á espera de analizar cos consignatarios outras solucións máis económicas que permitan reducir as taxas de ocupación polo uso da instalación. A segunda alternativa pasa pola concesión ás empresas do solo portuario necesario para a instalación por parte dos consignatarios das casetas con función de vestiarios para a estiba. A administración portuaria trasladoulle aos interesados as diferentes opcións co obxectivo de que sexan eles quenes opten pola alternativa máis axeitada para a súa actividade. s. s.