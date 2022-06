Portosín acolleu un foro sobre a visibilidade da muller no eido da pesca

o son. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, participou este sábado na casa da cultura de Portosín (O Son), na xornada Un mar de artesanía, organizada polo GALP Costa Sostible para poñer en valor o labor das profesións relacionadas co mar. Tras a apetura da mostra Mulleres artesás, tivo lugar unha mesa redonda sobre a repercusión do GALP na visibilidade das mulleres do sector pesqueiro, ca participación de Manuela Oviedo, xerente do GALP Costa Sostible; Rosa Isabel Rodríguez, presidenta da Asociación de Redeiras Illa da Estrela (Corme); Inés Vázquez, vicepresidenta da asociación Virxe do Carme de O Son; e Guadalupe Jiménez-Esquinas, profesora de antropoloxía da USC. Moderou o debate a xornalista Isabel Pichel. Logo houbo unha degustación de produto de tempada da man do restaurante Nordestada. s. s.