Premiarán aos sonenses que engalanen as súas fachadas

Porto do Son. O Concello sonense acaba de pór en marcha o I concurso de iluminación exterior de vivendas. Segundo as bases, que poden consultarse na páxina web municipal (portodoson.gal), poderán participar no certame todos os veciños e veciñas que decoren as fachadas dos seus domicilios, que deberán encontrarse no termo municipal de Porto do Son, coa iluminación e/ou motivos de Nadal que deberán apreciarse dende a vía pública.

A solicitude de inscrición poderase descargar a través da páxina web municipal e remitila ao correo electrónico concursoiluminacionnadal2022@gmail.com ou ben recollela e cumprimentala na oficina de Cultura (rúa Atalaia s/n), de luns a vernes de 09.00 a 14.00 horas.

Para participar no concurso, deberase enviar un vídeo á mesma dirección de correo electrónico no que se aprecie toda a decoración e iluminación da vivienda participante. No caso de que éste pese demasiado e non sexa posible mandalo deberase enviar un enlace directo onde se poida acceder ao mesmo. Indicar que o prazo da solicitude de participación e da remisión do material gráfico será dende o luns 12 de decembro ata o 16 ás 13.00 horas.

Repartiranse un total de tres premios: o gañador recibirá unha cesta de Nadal valorada en 150 euros; o segundo clasificado outra valorada en 100 euros e o terceiro un lote navideño valorado en 50 euros.

O xurado, que estará composto por membros designados pola concellería de Cultura de Porto do Son, valorará a creación artística (inxenio, orixinalidad, iluminación e innovación. Destacar que “a decisión do xurado será inapelable, podendo declarar deserto calquera dos premios se así o estimase oportuno”.

O fallo do xurado farase público o luns 19 de decembro ás 13.00 horas tanto na web do Concello como a través das redes sociais. a. pérez