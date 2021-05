Premio de la Guardia Civil al marinero que cuida el mar en O Son

Rogelio Santos, el marinero sonense que triunfa en las redes sociales con sus reflexiones sobre la actividad pesquera, acaba de ser condecorado con la Cruz con distintivo blanco del Mérito de la Guardia Civil por “enseñar a cuidar la fauna marina y a concienciar sobre la protección del patrimonio natural”.

Rogelio aseguró “estar moi agradecido”. “Síntoo como se fose un recoñecemento compartido con toda a xente: compañeiros meus do mar de Porto do Son, que me axudan cando me fai falta algún peixe para levar á tele e que me contan experiencias que eu ás veces tamén divulgo nas redes sociais, que non son miñas unicamente; traballadores da confraría de pescadores; xente do colectivo e da ciencia; e persoas que desde as súas casas comparten a mensaxe que eu lanzo”, afirmó el vecino sonense.

Agradece que desde la Guardia Civil se reconozcan los esfuerzos que hacen los profesionales del sector, “xa que nunca antes tivemos tantas normas, e por cumprilas”.

Tampoco se olvida de Galicia, su historia y su grandeza. Destacó que la difusión que hace en redes sociales “non sería posible sen a gran diversidade e riqueza das augas galegas, sen os meus antepasados do sector que tantos camiños abriron para a pesca en Galicia e no mundo e, por suposto, sen os meus compañeiros na actualidade, os do mar e os de terra”, señaló el condecorado.

Al respecto, subrayó que sin los cuidados del mar que existen hoy en día, “do que Galicia somos exemplo no mundo —e a iso contribúe quen crea as normas, quen as cumpre e quen vixía que se cumpran—, aínda que haxa que mellorar, eu xa non tería a que ir ao mar”.

Por último dedicó unas palabras a los que perdieron su vida en el mar, “un deles meu pai”. “Creo que é importante para fomentar a conciencia dignificar o traballo dos mariñeiros e o esforzo que se fai para alimentar á poboación, que xenera beneficios máis alá dos soldos. Alimentamos e tomamos parte na economía do país”, concluyó.