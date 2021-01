Premio nacional de arquitectura para las ‘cabañitas’ de Albeida

“Para Outes é unha moi boa oportunidade para darse a coñecer e poñernos no mapa. A empresa que está detrás do galardón xa leva anos traballando no turismo sostible baseado na contorna e o territorio e nos recursos que temos neste caso aquí, no concello outense. Para nós é unha honra que esta xente fixese unha aposta pola innovación no turismo rural e a arquitectura de vangarda e que reciban este premio”, comentó el alcalde de Outes, Manuel González López, tras conocer que las cabañas del bosque de Albeida habían ganado el Premio de Arquitectura 2020 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

El regidor subrayó “que a zona é un miradoiro natural á ría de Muros-Noia, onde desemboca o río Tambre, e é un lugar precioso”. En la página web del complejo se describe la experiencia como una invitación a “desconectar de la rutina en un lugar idílico y fundirse con la naturaleza”, además de “conectar contigo mismo y con tu pareja; sentiréis que estáis solos en el bosque”. Un alojamiento en el que podrás “disfrutar de todas las comodidades de un hotel de lujo y deleitarte con unas increíbles vistas en los mejores paisajes de mar o montaña de Galicia”.

“Isto reforza a aposta turística de Outes pola calidade e polo turismo sostible e de natureza”, concluyó Manuel González.