$!Premios nacionais a mulleres do rural de Outes e Silleda

O ministro de Agricultura, Luis Planas, entregou onte os Premios de Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais, que acadaron a súa undécima edición, na que recoñecen os traballos de dez mulleres vencelladas co medio rural, dos que tres son de empresas e proxectos impulsados por galegas. O obxectivo destes galardóns é dar visibilidade á diversificación da actividade económica e ás actuacións de emprendedoras no territorio.

Nesta ocasión, os galardóns concedidos a galegas sitúanse nas categorías de diversificación da actividades económicas do medio rural e de innovación na actividade agraria.

O primeiro premio da Excelencia á Diversificación da Actividade Económica do Medio Rural ou Zonas Costeiras foi concedido ao proxecto que responde ó epígrafe Cabaniñas do bosque. A dispersión rural como oportunidade para a innovación, presentado pola sociedade Do Artesanato, afincada no municipio de Outes e especializada en turismo sostible e accesible.

Esta empresa familiar, creada por Saladina Turnes, Manuel Lema e a súa filla Renata, conta con un total de 146 prazas de aloxamento distribuídas en diferentes tipoloxías, entre as que destacan as cabaniñas do bosque, espazos de gran calidade situados entre as ramas das árbores. Contan con catro complexos de cabanas, situados en diferentes núcleos rurais, co que se evita a sobrecarga de turismo.

O recorrido por este complexo turístico comeza coa Casa Rural Perfeuto María, unha vivenda de aldea no lugar de Cabanamoura (Outes). O que naceu como unha actividade económica complementaria convertiuse, a base de mellora na calidade, innovación e profesionalización, nunha empresa sólida en expansión.

O aloxamento nas cabanas compleméntase cunha oferta de actividades e de turismo activo coa recuperación e creación de varias rutas de sendeirismo no entorno así como o desenvolvemento da actividad de geocatching.

O segundo premio foi para o proxecto titulado RIR & CO Deseño Téxtil Artesán, de Inés Rodríguez, propietaria dun estudo téxtil artesán situado en Allariz (Ourense), no que se mostran utensilios antigos relacionados coa cultura rural téxtil da zona. Inés Rodríguez vende os seus produtos na súa tenda física e a través de internet, onde tamén ofrece artigos doutros artesáns relacionados coa marca Artesanía de Galicia.

O terceiro premio na categoría de Excelencia á Innovación da Actividade Agraria recaeu en María José Tallón García, pola iniciativa Trasdeza Natur, de Silleda, dedicada á produción e transformación de produtos vexetais de horta ecolóxica. Trátase dun proxecto orixinal e novo no ámbito rural galego, pioneiro ademais no desenvolvemento e aplicación da tecnoloxía solar.

Conta cunha tenda on line ecolóxica especializada en produtos deshidratados, hortalizas, froitas e verduras. Ademais, garantiza unha entrega rápida na que o produto chega á casa do cliente conservando toda a súa frescura e todas as súas propiedades porque non almacenan, recollen do campo previo pedido, polo que na tenda on line os produtos están disponibles según a produción da horta. No seu afán por potenciar a natureza, Trasdeza Natur non utiliza tratamentos químicos; depura e reutiliza a agua que emplea mediante unha lagoa ecolóxica de plantas; e deshidrata tanto froitas como verduras con enerxía solar.