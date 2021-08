Preocupación en el BNG de Noia ante las “carencias do saneamento”

Noia. La diputada autonómica del BNG, Rosana Pérez, y el portavoz municipal de la formación en Noia, Ricardo Suárez, mostraron este lunes su preocupación por las “carencias” del Plan Director de Saneamento de la localidad.

Según Pérez, “o documento relata como ca posta en marcha en 2013 das novas estacións de bombeo principais se produce un incremento progresivo do volume tratado pola EDAR, alcanzando o seu máximo en 2016”. Añade que, sin embargo, a partir de ese año, el plan director señala que “as deficiencias de mantemento cando non o abandono das novas infraestruturas de bombeo, xeraron unha involución nos datos de volume tratado que, de seguir a tendencia actual, finalizarán por reproducir a situación precedente á execución das novas estacións de bombeo do sistema de saneamento”.

Por su parte, el alcalde, Santiago Freire, acusó al BNG de “falta de rigor” e indicó que “o estado da rede de saneamento e da EDAR na etapa na que o BNG tivo responsabilidades de goberno no Concello era moi deficitario”. En este sentido, explicó que antes de que él asumiese la alcaldía “moitos puntos de bombeo nin siquera estaban operativos e vertían directamente á ría”. Freire dijo que desde que él es regidor se eliminaron vertidos, se modernizaron y ampliaron redes y se mejoró la EDAR, “que estaba ó borde do colapso”. También indica que se hizo el bombeo de todo el volumen de residuales a través de la EDAR, por lo que ahora hay un mayor caudal que se procesa”. s. s.