Presentan ‘Sexo y silencio’ en O Son

porto do son. La casa de la cultura de Porto do Son acogerá este viernes 18 de marzo, a partir de las 19.30 horas, la presentación del libro Sexo y silencio (Pre-Textos), de Ignacio Castro Rey. El autor reivindica en esta obra “a liberdade sexual como unha sorte de fuga ante as imposicións sociais, políticas e culturais. A pesar da deserotización producida pola hexemonía política e informativa, a pesar dos ríos de tinta vertidos sobre a sexualidade, pouco pódese dicir que estea á altura dos praceres da carne”. Durante el acto de presentación de su último libro, Ignacio Castro estará arropado por Juan Pouso, concejal de Cultura de Porto do Son, y Lucía C. Suárez, historiadora de Arte e investigadora. m. c.