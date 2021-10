Presentarán unha nova proposta para dotar de paso de peóns ao lugar de Boa

Noia. Integrantes do BNG de Noia mantiveron unha xuntanza coa veciñanza da parroquia de Boa na que tamén participou a deputada Rosana Pérez. A representante nacionalista explicou o traballo que a formación está levando a cabo no municipio e no Parlamento para a consecución dun paso de peóns no mencionado núcleo de poboación.

Tras varias propostas denegadas, tanto Pérez coma o portavoz municipal do Bloque, Ricardo Suárez, coincidiron na necesidade de insistir cunha nova proposta ao Goberno galego, e afirmaron que levarán ao Parlamento “a necesidade de que a Xunta acondicione o tramo da estrada AC-550 para que si se poda instalar un paso de peóns, pois a propia Xunta de Galicia é quen indica que a iluminación e as beirarrúas non son axeitadas nunha vía que é da súa titularidade”.

Os nacionalistas tamén aproveitaron a xuntanza para recoller outro tipo de reclamacións veciñais. m. c.