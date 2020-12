Preto de cen empresas foron beneficiarias do plan Outes Recupera

Outes. O Concello outense fixo efectivas esta semana as axudas a autónomos e empresas afectados pola COVID, no marco do programa Outes Recupera, financiado con fondos propios municipais.

Segundo explicou o alcalde, Manuel González López, as achegas tiñan dúas modalidades, unha primeira de 400 euros para aqueles negocios que tiveron que pechar durante o estado de alarma e unha segunda de 300 euros, para os que viron reducida a súa facturación como mínimo nun trinta por cento en relación ao primeiro semestre do pasado ano.

Dende o Concello sinalaron que un total de 101 empresas locais solicitaron estas axudas das que 99 cumprían os requisitos para ser beneficiarias das mesmas. “É moi necesario apoiar aos sectores máis afectados pola pandemia nun momento que segue a ser crítico”, destacou ao respecto o mandatario local.

Por outra banda, Manuel González agarda que nas vindeiras semanas se resolvan as axudas do PEL- Reactiva, tamén dirixidas a autónomos e a empresas afectadas pola pandemia derivado do COVID, e que xa solicitaron un total de 55 empresas.

Cómpre lembrar que o PEL-Reactiva está cofinanciado pola Deputación da Coruña, que achegou 77.000 euros, mentres que o Concello aportou 40.000 €. m. c.