Primeira andaina de cen usuarios dos talleres da Cruz Vermella boirense

BOIRO. No marco do programa Boirenses viaxeiros, co que o Concello de Boiro colabora coa asemblea local da Cruz Vermella, máis de cen usuarios das diversas actividades e obradoiros que celebra a entidade participaron nunha andaina dende o Monte do Gozo ata o centro histórico de Santiago de Compostela, onde realizaron unha visita guiada. Asimesmo, coñeceron as instalacións da Cidade da Cultura. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, despediu aos asistentes, que saíron en autobús cara a Compostela. Alí foron recibidos polo concelleiro de Servizos Sociais, Raúl Treus, quen afirmou que, tras o éxito da primeira edición desta iniciativa: “Temos interese en continuar por esta liña e seguir favorecendo actividades de ocio para os nosos maiores”. Romero e Treus agradeceron a implicación de Cruz Vermella cos maiores do municipio. s. s.