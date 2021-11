Producións Excéntricas chega ao Coliseo coa obra ‘Estrela do día’

noia. Desde a concellería de cultura de Noia, presidida por José Pérez Martínez, informaron de que o Teatro Coliseo Noela acollerá o sábado 4 de decembro, ás 20.30 horas, a representación da obra Estrela do día, da compañía Producións Teatrais Excéntricas. Trátase dunha comedia divina, chea de cor, de música, de misterio e de humor. A palabra poética dos códices foxe do libro e encárnase na escena. As personaxes saen das miniaturas medievais e chegan aos nosos días da man e do talento de Evaristo Calvo, Rocío González, Víctor Mosquera e Patricia Vázquez. As entradas para asistir poden adquirirse ao un prezo de 5 euros (estudantes e xubilados 4 €) en Ataquilla.com ou ben o día da función no propio teatro, de 19.30 a 20.15 horas. Esta iniciativa inclúese na programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios da Agadic. m. t.