Programación de outono no Espazo Xove da vila noiesa

Noia. O Concello de Noia vén de informar que a Xunta de Galicia reforzou a programación de actividades nos 12 Espazos Xoves dependentes da Consellería de Política Social e Xuventude –un deles ubicado na vila noiesa– durante os meses de novembro e decembro co obxectivo de ofrecer alternativas de ocio para a mocidade e un recurso de conciliación da vida familiar e laboral para as familias.

Esta programación inclúe doce tipos de actividades presenciais vinculadas a diferentes ámbitos. “Catro deles desenvolveranse os sábados: escape room, break dance, obradoiro de cine, xogos de mesa. Os oito restantes realizaranse de martes a venres, segundo o calendario que se especifica para cada Espazo Xove: rap, danza moderna, xadrez creativo, xadrez, maquillaxe artística, robótica, teatro, ciencia”, explicaron dende o Goberno galego.

Cada persoa poderá inscribirse en cantos obradoiros queira, tendo en conta que algúns teñen varias sesións encadeadas ao longo do período do programa. “A pesar de que é recomendable asistir a todas as sesións dunha mesma temática e centro, non é obrigatorio e pódese participar en sesións puntuais. A inscrición será no propio Espazo Xove a través das súas canles de comunicación habituais”, din.

Os noieses poderán inscribirse enviando un correo a espazoxovenoia.xuventude@xunta.gal, chamando ao 881 866 185, ou ben presencialmente no Espazo Xove. As actividades son gratuítas. m. c.