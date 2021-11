‘Proxecto Noeé’ en Outes

outes. Continúa este sábado a programación do Outono Teatral de Outes da man de Sarabela, que recalará na localidade outense para presentar o seu espectáculo para público familiar Proxecto Noeé. A obra está protagonizada por tres pingüíns que, ante o diluvio universal, teñen só dous boletos para subir ao arca de Noé; xurdindo entón unha historia sobre o valor da amizade e a conservación do planeta. A función, gratuíta, terá lugar no auditorio da casa da cultura a partir das 19.00 horas. Nesta instalación poderanse retirar as entradas desde o luns anterior a cada representación ata o venres, sempre en horario de mañá, de 9.00 a 14.00 horas. m. c.