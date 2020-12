Publicado o decreto de expropiacións de terreos no lugar de Xuño

Porto do Son. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou onte no Diario Oficial de Galicia o decreto polo que se declara a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos necesarios para a construción dunha glorieta na estrada AC-550, na parroquia de Xuño, no concello de Porto do Son, para mellorar a seguridade viaria na contorna.

O orzamento estimado polo Goberno galego para esta actuación supera os 320.000 euros, nos que se inclúe o pagamento das expropiacións dos 7 predios precisos para executar esta actuación.

Trátase de reforzar a seguridade viaria coa execución dunha glorieta no punto quilométrico 98+340, no lugar do Cruceiro, na intersección que conecta a estrada autonómica coa vía que leva á igrexa de Santa Mariña pola marxe esquerda; e coa vía que se dirixe ao colexio, ao centro de saúde e á praia das Furnas, pola marxe dereita.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade procederá ao levantamento de actas previas e á licitación das obras no primeiro trimestre do vindeiro ano. As obras teñen un prazo de execución de tres meses.

En canto ao proxecto, construirase unha rotonda dun diámetro de 28 metros, buscando que os condutores perciban mellor o cambio entre a zona urbana e a interurbana e moderen a súa velocidade. Asemade, para favorecer a seguridade do tránsito peonil, implantarase un paso de peóns en dirección a Ribeira a unha distancia de 35 metros da glorieta. m. t.